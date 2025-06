L'Union Saint-Gilloise espère blinder un jeune talent, qui intéresse deux clubs de Pro League !

Les travaux ont commencé à l'Union après le titre de champion de Belgique. L'un des chantiers du club, c'est d'améliorer les résultats de la formation et le passage des U23 en équipe A.

C'est probablement le gros défaut de l'Union Saint-Gilloise : la formation des jeunes. L'équipe U23 de l'USG a réalisé une bonne saison en D1 ACFF, mais peu de jeunes formés au club semblent prêts à passer un palier et évoluer en équipe A.

L'un de ceux que l'on considère comme prometteur arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Daniel Tshilanda Kabongo (19 ans) est un défenseur central qui a passé la majeure partie de la saison avec l'équipe U23, mais est apparu sur le banc des A à plusieurs reprises, y compris en Europe.

Tshilanda intéresse plusieurs clubs à l'étranger, mais le média Africa Foot révèle que le défenseur ne souhaiterait pas quitter la Belgique cet été. Il est même possible qu'il ne quitte pas l'USG : le club aurait proposé une prolongation jusqu'en 2027 et une intégration progressive au sein de l'équipe A.

Dans une équipe qui continue de perdre ses cadres chaque été, et qui risque encore de perdre des défenseurs centraux cet été (Machida, Burgess et MacAllister ne resteront certainement pas tous les trois), voir les U23 percer serait un atout de plus pour l'Union.

Mais les champions de Belgique ont de la concurrence : deux clubs de Jupiler Pro League, dont l'identité n'a pas filtré, seraient sur les rangs pour s'offrir Daniel Tshilanda, même en cas de prolongation au Parc Duden. Affaire à suivre.