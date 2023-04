Battu 2-3 ce week-end face au Cercle de Bruges dans le cadre de l'ultime journée de championnat, Zulte Waregem quitte officiellement l'élite du football belge.

Après cette douloureuse relégation, Sporza a contacté Francky Dury, ancien entraîneur mythique du club. Il ne cachait pas sa déception.

"J'ai un très mauvais pressentiment, c'est très dur. Ce n'était pas non plus un cadeau de jouer contre le Cercle de Bruges, qui était encore en course pour les Play-offs 2", a déclaré Dury. "Le départ fulgurant du Cercle a naturellement affecté la confiance (de Zulte). C'est très bien que Zulte Waregem ait pu revenir en deuxième mi-temps. Leur but refusé est alors très malheureux. Eupen perd 7-0, mais Eupen fait la fête dans le bus du retour..."

"Le club devra faire l'analyse à partir de demain", a continué Dury. "Mais je pense qu'ils doivent se ressaisir et convaincre tout le monde qu'un retour en Pro League doit et peut être possible dans un an. Faire un pas en arrière pour ensuite en faire deux en avant. D'autres équipes en ont fait l'expérience. Il suffit de voir l'enthousiasme autour de l'Union, par exemple, deux ans après sa promotion."