"Il faut être honnête" : Hein Vanhaezebrouck dévoile ce qui a plombé Gand toute la saison dans la course au top 4

L'entraîneur gantois était abattu après la défaite face à Ostende. Mais il reste malgré tout lucide sur la saison de son équipe.

En concédant une défaite que personne n'avait vu venir face à une équipe d'Ostende déjà reléguée, Gand s'est tiré une balle dans le pied dans la course au top 4, se faisant dépasser in extremis par Bruges. Après la rencontre, Hein Vanhaezebrouck était dépité mais toutefois lucide sur ce qu'il a manqué tout au long de la saison à ses troupes pour atteindre les Champions Playoffs : "Nous avons obtenu zéro sur six contre Genk, zéro sur six contre l'Antwerp et un point contre l'Union. D'accord, nous avons gagné une fois contre le Club de Bruges, mais nous n'avons pas obtenu suffisamment de points pour pouvoir dire que nous avions notre place pour le top 4. Il faut être honnête là-dessus".

Malgré l'émotion du moment et le fait de voir son vieux rival prendre sa place dans les Champions Playoffs, Vanhaezebrouck estime que La Gantoise est à sa place : "Si vous êtes très honnête, vous devez admettre que le Club de Bruges a plus d'atouts que nous". Un discours franc, comme à son habitude, qui sera bien utile pour remobiliser tout le monde en vue des Europe Playoffs.