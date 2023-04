🎥 Quand Mark van Bommel refuse de célébrer le but de son fils...face à son ancien club

En Belgique, on commence Ă bien connaĂźtre Mark Van Bommel et son caractĂšre bien trempĂ©. Alors, quand son fils a marquĂ© face Ă son club de cƓur, le PSV Eindhoven, le NĂ©erlandais s'est Ă©videmment montrĂ© imperturbable.

Ce lundi soir, Mark van Bommel s'est déplacé à Eindhoven pour assister au match de son fils, Ruben (18 ans), qui jouait avec le MVV Maastricht face aux jeunes du PSV.

Le fils du coach de l'Antwerp s'est mis en évidence, puisqu'il a marqué le seul but du match au terme d'une jolie action.

On s'attendait à ce que van Bommel soit fier de sa progéniture...mais non. Il n'a en effet pas laissé paraître une seule émotion. On pourrait le comprendre, lui qui est passé 6 ans au club d'Eindhoven. Mais bon, tout de même...