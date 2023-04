Anderlecht et l'Antwerp battus par Bruges dans la course pour un ailier de Pro League ?

Désormais relégués, les joueurs de Zulte-Waregem peuvent s'orienter sur leur futur. Certains resteront à l'Essevee, d'autres vont tenter leur chance dans un club plus ambitieux de notre championnat.

Après sa défaite contre le Cercle de Bruges, Zulte-Waregem a été officiellement relégué en Challenger Pro League. Une catastrophe pour le club encore vice-champion il y a dix ans, qui va naturellement perdre ses plus beaux atouts cet été. Comme c'est toujours le cas lors d'une descente, certains éléments vont rester au club pour tenter d'immédiatement remonter tandis que d'autres vont tenter leur chance dans un autre club de notre championnat.

C'est probablement le cas d'Alieu Fadera, qui reçoit pas mal d'intérêt après sa belle saison ornée de 7 buts et 7 passes décisives. L'ailier de 21 ans est dans les petits papiers des plus grands clubs du pays et cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais selon les informations de Het Nieuwsblad, l'un d'entre eux aurait pris la main dans les conversations.

En effet, le média néerlandophone rapporte que le Club de Bruges mène la danse pour Fadera. Les Blauw & Zwart voudraient agir rapidement, car ils savent que l'Antwerp et Anderlecht sont en embuscade et ne se feront pas prier. Le club de la Venise du Nord pourra-t-il griller ses deux poursuivants dans ce dossier ? Réponse dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours si les négociations se décantent rapidement.