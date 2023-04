Vraiment la chronique d'une descente annoncée ? Zulte a marqué plus qu'Anderlecht et Charleroi, un défenseur pisté par... le PSV

Le rideau est tombé pour Zulte-Waregem. Après 18 saisons et une deuxième place il y a 10 ans, l'Essevee a été relégué en Challenger Pro League après sa défaite contre le Cercle. Bien qu'une folle remontée ait failli avoir lieu, cette relégation était dans l'air depuis le début de saison.

Ce n'est certainement pas une faible production offensive qui a coûté le maintien à Zulte. Les Flandriens ont inscrit 50 buts cette saison, soit plus qu'Anderlecht, Charleroi, Saint-Trond, Malines, Courtrai, Eupen, Ostende et Seraing. C'est même autant que le Cercle, qui a pu s'offrir la dernière place qualificative pour les Play-Offs 2. Le vrai problème s'est donc trouvé à l'arrière, avec 78 réalisations concédées.

Même si on encaisse 100 buts, on se sauvera en jouant de la sorte"

Cette phrase avait été prononcée par Mbaye Leye à la mi-saison, alors que Zulte figurait déjà largement dans la zone rouge. Cela n'a finalement pas fonctionné, l'entraîneur sénégalais ayant été démis de ses fonctions au milieu du mois de mars.

Depuis le départ de Francky Dury, trois entraîneurs se sont succédé en une saison et demi : le duo Timmy Simons - Davy De Fauw, Mbaye Leye et Frederik D'Hollander, chargé d'une folle mission de sauvetage il y a cinq grosses semaines. L'Essevee avait l'habitude d'avoir de la stabilité sur son banc, elle a complètement disparu.

© photonews

Trop souvent cette saison, Zulte-Waregem a semblé jouer de peur et de panique, à l'image de la réaction démesurée du banc après l'annulation du cinquième but sur la pelouse d'Eupen lors de l'avant-dernière journée. Le staff a toujours paru sur la corde raide, les joueurs jamais pleinement libérés.

Les dix premières minutes contre le Cercle sont tout aussi caractéristiques : mettre la pression d'entrée de jeu pour ouvrir le score et concéder deux buts sur les deux premières occasions adverses. "Le mentalité était bonne. Mais il y avait peut-être trop de tension dans le match et nous avons rapidement dû courir après le score... une nouvelle fois" regrettait Jelle Vossen.

"Nous ne sommes pas relégués lors du dernier match. Tout le monde a vu que nous avons eu des problèmes, trop souvent. Ce sera aussi une réflexion pour le conseil d'administration, qui devra pointer les erreurs commises pour ne pas les refaire à l'avenir" commentait quant à lui Frédérik D'Hollander.

Pletinckx et... Deschacht ont manqué

Ce n'est pas la première saison que les buts encaissés sont le problème de Zulte. Mais ces dernières années, un patron en défense a toujours su faire en sorte de garder le cap. Olivier Deschacht lors de son passage entre 2019 et 2021 mais aussi Ewoud Pletinckx (2018-2022), déjà devenu incontournable à Louvain.

© photonews

Il y avait pourtant du talent, dans cette arrière-garde de Zulte. Tambedou a réalisé de belles choses, les jeunes Thiam et Willen ont montré leurs qualités. Ce dernier a d'ailleurs marqué son premier but professionnel ce week-end et jouit désormais de l'intérêt... du PSV Eindhoven, selon Het Nieuwsblad.

Une preuve que cet effectif n'était certainement pas dépourvu de qualités et une question existentielle se pose dorénavant : se séparer de son joueur en espérant récupérer un bon billet ou s'appuyer sur son attachement au club et sa progression pour en faire un élément phare d'une éventuelle remontée en Jupiler Pro League ?

"Nous reviendrons" peut-on lire sur le site officiel de l'Essevee. La tentative de remontée de Zulte débute dès maintenant par les choix qui seront faits pour construire le noyau de la saison prochaine... avec ou sans Frédérik D'Hollander.