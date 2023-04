Eupen annonce le départ de six joueurs

Après avoir officialisé le départ de son entraîneur Edward Still, la formation germanophone a fait savoir que six joueurs de l'équipe première quittaient le club.

Eupen a annoncé que les contrats de six joueurs ne seraient pas prolongés. Stef Peeters et Smail Prevljak quitteront donc le Kehrweg à l'issue de leur bail qui se termine le 30 juin prochain.

"Le capitaine d’équipe Stef Peeters quitte la KAS Eupen après trois ans et 101 matchs sous le maillot du club. En tant que titulaire et spécialiste des coups francs, Stef Peeters a largement contribué au maintien consécutif de la KAS Eupen en Jupiler Pro League. Stef Peeters a marqué 13 buts et donné 21 passes décisives. Stef était l’un des joueurs clés de l’équipe, il a marqué et dirigé le jeu de la KAS Eupen. A ses côtés, les jeunes joueurs ont trouvé leur place dans la plus haute ligue du pays.

L’international bosnien Smail Prevljak a rejoint la KAS Eupen en 2020 en provenance des Red Bulls Salzbourg. Son bilan est impressionnant: en 99 apparitions, il a marqué 42 buts et donné 11 passes décisives. Smail Prevljak a ainsi été l’attaquant d’Eupen le plus prolifique de ces dernières années. Avec son engagement, sa combativité et son humilité, il était un modèle pour ses coéquipiers et, pour les supporters, l’un des favoris du public au Stade du Kehrweg.

La KAS Eupen est ravie d’avoir eu Stef Peeters et Smail Prevljak dans son équipe pendant trois ans. Merci Stef, merci Smail !", peut-on lire dans le communiqué des Pandas.

Fin des prêts

Les prêts de Mubarak Wakaso (Shenzhen FC), Djeidi Gassama (PSG), Loïc Bessilé (Charleroi) et Ibrahim Diakité (Stade de Reims) se terminent également le 30 juin. Les 4 joueurs retourneront dans leurs clubs respectifs.

Voici les communiqués :

L’international ghanéen Mubarak Wakaso a disputé en tant que joueur prêté 10 matchs de championnat et de coupe pour la KAS Eupen.

Le jeune talent Djeidi Gassama a été prêté par le PSG à la KAS Eupen pour la saison 2022-2023 et a marqué 2 buts en 20 apparitions pour la KAS Eupen.

Le défenseur Loïc Bessilé est arrivé en début d’année à la KAS Eupen en provenance du SC Charleroi. Après 8 matchs avec la KAS Eupen, il retourne au SC Charleroi.

Ibrahim Diakité a rejoint la KAS Eupen en janvier 2023 en provenance du Stade Reims et a disputé 10 matchs avec les Pandas.