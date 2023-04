Ivan Leko n'enterre pas le Club de Bruges et dévoile son favori pour le titre

En 2017-2018, Ivan Leko a remporté le titre avec le Club. Les Gazelles sont à la traîne, mais elles pourraient se refaire une santé, selon le Croate.

Le Club de Bruges revient de très loin, mais il participera aux Playoffs 1. L'écart entre les équipes n'est pas grand. "Le Racing Genk, l'Antwerp et l'Union sont les mieux placés. Mais je ne ferai pas encore une croix sur le Club de Bruges", explique Ivan Leko à Het Laatste Nieuws.

Et le technicien croate a ses raisons. "Le Club de Bruges possède peut-être le meilleur noyau si l'on considère uniquement les qualités individuelles. De plus, ils peuvent aborder les playoffs en toute sérénité. Ils pratiquent à nouveau un football plus dominant et de meilleure qualité. Le Club jouera un rôle clé dans les barrages. S'ils gagnent ce premier match à Genk, ils relanceront le suspense", a souligné l'ancien milieu offensif.

Pour Leko, il y a une équipe qui est mieux placée pour remporter le titre, à savoir l'Antwerp. "Parce qu'ils sont frais, qu'ils allient mentalité et qualité. Ils n'ont pas joué en Europe, ils sont stables et motivés. C'est aussi une équipe équilibrée. Un bon mélange de jeunes et de joueurs expérimentés. Et si le public est derrière eux...", a conclu Leko.