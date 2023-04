L'un des arbitres les plus connus du monde ne sera pas reconduit à l'issue de la saison

Après plus de 280 matches dirigés en LaLiga, et plus de quarante en Ligue des champions, l'Espagnol aurait été écarté.

L'arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz aurait été informé qu'il ne serait pas reconduit sur les pelouses de LaLiga à partir de la saison 2023/2024, selon AS et Marca. Une décision prise par le Comité technique de l'arbitrage (CTA) et notamment son président, Luis Medina Cantalejo. Une porte de sortie lui aurait été néanmoins proposée, à savoir la possibilité de rejoindre la VAR. Reste à savoir si Mateu Lahoz acceptera une telle proposition.

Âgé de 46 ans, Lahoz avait notamment dirigé la finale de Ligue des champions 2021, a participé à l'Euro 2021 et aux Coupes du monde 2018 et 2022. Sa prestation en quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et les Pays-Bas n'a pas convaincu grand monde. Il avait distribué ce soir-là 18 cartons lors d'un match sous très haute tension, marqué notamment par la joute verbale entre Messi et Weghorst en toute fin de rencontre.