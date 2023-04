Betrand Crasson de retour aux affaires

Bertrand Crasson reprend son activité d'entraîneur. Il deviendra assistant au PSS Sleman, un club indonésien.

Âgé de 51 ans, Crasson a été pendant six ans coordinateur des jeunes au BEC Tero Sasana en Thaïlande, avant d'être assistant au club luxembourgeois de Dudelange. Après le licenciement du T1 Emilio Ferrera, il a également été brièvement entraîneur principal de ce club. Son dernier poste d'entraîneur a été à Hesperange, toujours en tant qu'assistant.

Aujourd'hui, il fait son retour en tant qu'entraîneur. Il rejoindra l'entraîneur principal du PSS Sleman, Marian Mihail. PSS Sleman a été relégué de la plus haute division indonésienne et veut revenir le plus vite possible. Crasson devrait donc y contribuer.

En tant que joueur, nous connaissons Crasson principalement grâce à Anderlecht, mais il a également été actif à Naples, au Lierse SK et au FC Bruxelles.