Le match d'une vie

Dimanche, l'Antwerp jouera la finale de la coupe contre Malines. Davor Matijas ne manquera pas d'y assister. Le gardien de but a encore remporté la Croky Cup avec l'Antwerp en 2020.

Matijas a été contraint de jouer parce que Butez et Beiranvand n'étaient pas éligibles. "Quand j'ai appris cela, mon cœur battait à deux cents à l'heure", a déclaré Matijas à Gazet Van Antwerpen. Vedran (Runje, l'entraîneur des gardiens de l'époque, ndlr) m'a appelé et m'a dit : "Descends de ton nuage. À partir de maintenant, je vais te préparer pendant un mois et demi comme un premier gardien de but'. Chaque jour, je m'entraînais comme si c'était le dernier. C'était incroyable.

Matijas a eu gain de cause dans cette finale, même s'il a eu moins de travail que prévu. "Vedran en rit encore souvent. Il dit alors : "Je n'ai remporté qu'un seul titre en cinq cents rencontres. Et toi, tu n'as joué qu'un match et tu as gagné autant que moi" (rires). C'était la meilleure soirée de ma vie. J'ai immortalisé ce jour sur mon poignet", dit-il en parlant de son tatouage.

Matijas a signé l'été dernier au Beerschot, le club rival de la ville, mais n'a toujours pas fait ses débuts dans ce club. Il n'a pas joué un seul match cette saison.