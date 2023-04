Voici ce qu'Anderlecht et Jesper Fredberg cherchent à tout prix pour le mercato

Le chantier est lancé à Anderlecht, avec le départ de Lior Refaelov officialisé comme première étape. Jesper Fredberg a un plan clair, et il n'en déviera pas.

Les grandes manœuvres ont commencé dans le bureau de Jesper Fredberg à Neerpede. Cette semaine, dans la foulée d'une fin de saison prématurée, le Danois a lancé ses scouts à la recherche des profils qui doivent correspondre à son projet, et il a une liste de courses bien précise.

Les dates, cruciales

Bien sûr, ces futurs Mauves vont devoir disposer d'un bagage technique suffisant, car le jeu mis en place le réclamera (et le public aussi). Mais ça ne suffira pas. Fredberg est fou de datas, comme Verbeke et Kompany avant lui.

Les statistiques physiques des joueurs d'Anderlecht doivent donc être au point, car Riemer et Fredberg veulent mettre en place un pressing applicable durant 90 minutes. Les meilleurs matchs du RSCA cette saison correspondaient à ce schéma. À son arrivée à Anderlecht, Brian Riemer avait souligné le retard de son nouveau noyau dans ce domaine.

Et donc, byebye Refaelov...mais pas que

Dans cette optique, Lior Refaelov ne peut plus vraiment s'imposer. Et jouer les 5es roues du carrosse ne tentait pas forcément l'Israélien. Amir Murillo et Amadou Diawara sont également à vendre : le premier choisit ses moments et a trop de hauts et de bas, et le second a un contrat bien trop lourd pour ce qu'il amène.

Avec Marco Kana, dont Riemer est dingue depuis le début, Anderlecht dispose d'un milieu de terrain pour remplacer Diawara. Sauf nouvelle blessure, Kana est attendu comme titulaire et pierre angulaire.

C'est aussi la raison pour laquelle la blessure de Yari Verschaeren a fait si mal : le n°10 n'était pas qu'un meneur de jeu, il incarnait ce style de jeu survolté. Ce n'est pas un hasard si tout a basculé après sa blessure.

Des joueurs motivés

Enfin, et ce n'est pas le moindre des points : Jesper Fredberg veut des joueurs surmotivés à l'idée de jouer pour Anderlecht. Il mènera les discussions personnellement et devra avoir le bon "feeling" avec les cibles mauves.

L'idée est qu'Anderlecht soit certes vu comme une étape vers le top mais certainement pas un choix par défaut. On a pu le voir avec Sebastiano Esposito et Fabio Silva récemment : certains prêts n'arrivaient pas fort motivés. Idéalement, les prêts seront évités cet été. Et pour compenser l'absence d'Europe et d'attractivité du RSCA, il faudra réussir des coups. Pour la première fois depuis longtemps, le département scouting sera crucial à Neerpede.