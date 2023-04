Ferran Jutgla remet en question le plan de jeu de Bruges

Lors de son arrivée au FC Bruges, Ferran Jutgla avait signé un début de saison étincelant. Mais alors que celle-ci touche bientôt à sa fin, il est un peu en deçà de ses standards.

Ferran Jutgla a complètement disparu de la rotation du FC Bruges sous Scott Parker. Même si depuis la reprise du groupe par Rik De Mil la confiance est de mise, l'attaquant a du mal à retrouver ses sensations.

Quelque chose dérange l'Espagnol dans le plan de jeu du club brugeois. "En ce qui me concerne, j'aurais pu jouer avec Roman Yaremchuk, ce qui était la plan de base. Je ne sais pas pourquoi aucun entraîneur n'a encore essayé cela", a-t-il confié dans une interview à Het Nieuwsblad.

Jutgla se rend compte que ce n'était pas une très bonne saison pour lui: "Je dois aussi regarder mes propres performances. J'ai raté trop d'occasions cette saison. C'est assez frustrant car j'aurais pu être meilleur buteur à cette période. Mais pour être honnête, je préfère jouer la course au titre".

Après cette saison en demi-teinte, Jutgla restera-t-il au Club, dont le contrat porte encore sur quatre ans, ou voudra-t-il aller voir ailleurs ? La réponse est claire : "Dès que je ne me sens plus en confiance ici, je m'en vais, mais ce n'est plus un problème à l'heure actuelle."