Un petit point suffit, le RFC Liège monte en D1B !

Ce dimanche après-midi, Tirlemont recevait le RFC Liege lors de la 35ème journée de Nationale 1. Environ un millier de supporters liégeois avaient effectué le déplacement en Flandre pour supporters leur équipe et fêter la montée.

Le RFC Liège n'avait besoin que d'un petit point pour assurer sa montée en D1B ce week-end contre Tirlemont. Les locaux n'avaient besoin que d'une unité de leur côté pour valider leur maintien.

© Credit Alexandre Fiammetti

Dans un stade Julien Bergé tout acquis à leur cause et aux couleurs sang et marine, le RFC Liège dominait largement la première période, mais éprouvait de grosses difficultés à bousculer Tirlemont, hormis une occasion en début de rencontre sur une phase arrêtée avec une tête de D'Ostilio dégagée in extremis par Singh (5e). Bien en place, les Vert, Blanc et Bleu étaient bien organisés et avaient décidé de donner du fil à retordre au deuxième du championnat. Juste avant la pause, les visiteurs obtenaient une occasion dangereuse via Bruggeman. L'ailier perçait sur le flanc gauche et poussait Herbots à repousser le ballon en corner (39e). Le score restait vierge et nul à la mi-temps.

En début de seconde période, Debaty sortait une très belle parade sur une frappe à distance signée Chantrain (50e) avant de devoir se coucher sur un tir d'Arrivas (59e). Deux alertes qui poussaient Liège à se réveiller et à repartir de l'avant. Après un ballon brossé de Mouhli qui flirtait avec le cadre (65e), Nyssen décochait une frappe qui allait s'écraser sur la barre transversale (66e). Vigilant, Debaty captait en deux temps un tir de Yagan (79e). En fin de rencontre, le RFC Liège touchait le montant pour la deuxième fois avec un envoi de Merlen sur le poteau droit d'Herbots (86e). Le score ne bougeait plus (0-0).

Un partage logique au vu de la rencontre et qui contentaient les deux équipes. Le RFC Liège a assuré sa montée et Tirlemont a validé son maintien. Les Sang et Marine évolueront donc en D1B la saison prochaine. À deux longueurs du Patro Eisden, le matricule 4 a encore trois journées à disputer pour tenter d'aller chercher le titre de Nationale 1.

Tirlemont : Herbots, Arrivas (Matterne 83e), Vanwesemael, Chantrain (Bogaerts 74e), Meeus, Bergiers (Bracké 68e), Singh, Jochmans, Yagan (Marchal 83e), Naudts, Claes

RFC Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot (Van Den Ackerveken 84e), Nyssen, Merlen, Mouhli (Prudhomme 67e), Loemba, Bruggeman, Mouchamps (Cavelier 77e), Perbet (Panepinto 77e)

Arbitre : Niles Bossuyt

Avertissement : Singh (27e) ; Mouhli (63e), Nyssen (80e) et Bustin (90e+2)

But : /