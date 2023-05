Fini de se cacher, le Brésil dévoile sa cible prioritaire : "Il est notre favori"

Plus de 100 jours après le départ de Tite, la Seleção se cherche toujours un nouveau sélectionneur.

Le Brésil ne se cache plus désormais et veut que Carlo Ancelotti reprenne les rênes de la Seleção qui cherche toujours le successeur de Tite, parti suite à la Coupe du Monde au Qatar. La fédération brésilienne de football (CBF) et son président, Ednaldo Rodrigues, ont exprimé clairement leur envie de recruter le technicien italien.

"Nous ne lui avons pas fait d’offre, mais nous essayons de savoir s’il veut venir", a indiqué le président de la Confédération brésilienne dans un entretien accordé à beIN Sports. "On a un plan A et je le dis pour la première fois, on n’a pas à se cacher, Ancelotti est notre favori."