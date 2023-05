Sale soirée pour Lavia et Southampton, qui filent vers la Championship

Southampton se devait de gagner ce lundi face à Nottingham Forest pour encore croire au maintien. C'est loupé.

A Forest, Southampton a tenu le coup...jusqu'au quart d'heure. Taiwo Awoniyi, ancien de notre championnat, s'est déchaîné et a marqué un doublé en l'espace de trois minutes (18e et 21e). Southampton revenait dans le match, via Alcaraz (25e). Mais Forest reprenait deux buts d'avance, avec Gibbs-White qui transformait un penalty (44e).

Les Saints, et Lyanco buteur à la 51e, donnaient tout pour égaliser. Mais derrière, la défense pliait. Danilo marquait le but du chaos, à la 73e.

Southampton se dirigeait une défaite extrêmement douloureuse. La montée d'Onuachu ne changera rien. Lavia réussira tout de même à provoquer un penalty, que transformera Ward-Prowse.

Forest, avec Mangala, gagne finalement 4-3 et fait un grand pas vers le maintien. Pour Southampton, dernier avec 6 points de retard sur le 19e à trois journées de la fin, il faudra un miracle pour se sauver....