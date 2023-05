La Gantoise reste vigilante : "Le Standard a toujours l'intention de nous chiper la première place"

Ce samedi soir (18h15), La Gantoise se déplace au Cercle de Bruges lors de la troisième journée des Playoffs 2.

Après avoi exprimé son désarroi à propos de l'infirmerie gantoise, Hein Vanhaezebrouck a évoqué le futur adversaire et la course à la première place. "Le Cercle est un challenger, mais pas le plus grand ou le seul prétendant. Le Standard a toujours l'intention de nous chiper la première place. Leur entraîneur espère jouer la finale ici à Gand lors de la dernière journée des Playoffs 2. Nous espérons que la décision sera prise plus tôt, mais je ne peux pas imaginer qu'ils aient déjà jeté l'éponge à Westerlo", a confié le T1 des Buffalos en conférence de presse.

La Gantoise compte 5 points d'avance sur le Standard et le Cercle de Bruges. "Je pense qu'à Westerlo, ils voudront aussi prendre des points. Nous sommes les mieux placés, mais nous devons aussi faire face à un adversaire qui n'est pas le plus facile. C'est aussi à cause de nous que nous avons eu tant de mal contre eux la dernière fois. Si nous perdons, tout est à nouveau possible. Si nous gagnons, c'est génial. Mais il est encore trop tôt pour dire que les cartes sont jouées. Tout le monde peut encore être dans la course et il est clair que le Cercle et le Standard veulent toujours aller de l'avant."