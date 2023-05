Le directeur sportif de l'Inter évalue la probabilité que Romelu Lukaku reste en Italie

Après un retour très compliqué à Chelsea l'année dernière, Big Rom' pourrait revenir une nouvelle fois à Londres cet été.

L'année dernière, Chelsea déboursait près de 115M€ pour s'attacher les services de Romelu Lukaku. De retour dans ce qu'il appelle son club de cœur (en Angleterre, entendons-nous), l'avant-centre n'a nullement justifié son prix, a inscrit 15 buts en 44 matchs avant d'être prêté à l'Inter cet été.

L'Inter, c'est le club qui avait relancé Romelu il y a deux ans et qui vient encore de le faire cette saison. Big Rom' n'est certainement pas à son meilleur niveau mais s'est un petit peu rassuré en inscrivant 10 buts et en délivrant 5 passes décisives en 1500 minutes toutes compétitions confondues.

Mais voilà, la situation de Chelsea est très difficile, Frank Lampard ne sera vraisemblablement plus sur le banc des Blues la saison prochaine et Mauricio Pochettino est pressenti pour le remplacer. L'Argentin compterait particulièrement sur le Diable Rouge, à tel point que son avenir à Milan soit de plus en plus incertain. Le directeur sportif Beppe Marotta n'a d'ailleurs pas rassuré grand monde.

"Combien de chances de 1 à 10 qu’il reste à l’Inter la saison prochaine ? Je dirais 6" a-t-il déclaré au micro de Calcio Mercato. Lukaku de retour à Londres la saison prochaine ? On en prend doucement le chemin.