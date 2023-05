"Tous les Belges devraient remercier Axel Witsel"

Axel Witsel a pris sa retraite internationale ce vendredi. Le départ d'un monument des Diables Rouges, qui a cumulé 130 caps.

Georges Leekens avait fait d'Axel Witsel le métronome au coeur du jeu des Diables Rouges dès 2010. Un rôle que l'ancien du Standard a tenu durant 12 ans et 130 caps. "C'était un garçon fantastique pour le groupe et pour tout entraîneur", se rappelle l'ancien sélectionneur de la Belgique pour Sporza.

"Il s'en fichait du poste, que ce soit en n°10 avec moi ou en n°6 dès Marc Wilmots. Pour un coach, c'est un vrai cadeau". Witsel a parfois été critiqué pour son jeu jugé conservateur par le public, mais Leekens estime que le public belge devrait remercier le désormais ex-Diable.

"Toute la Belgique devrait lui dire merci, c'est simple. On l'a trop peu fait. Il a tellement apporté, et ces dernières années, on a trop souvent souligné ses défauts, pas assez ses qualités", regrette-t-il. "Axel a toujours tout fait pour faire progresser les autres, sans jamais se mettre en avant. Il ne se vantait jamais, il était juste là pour aider".