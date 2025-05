Le Club de Bruges ou l'Union ? Steven Defour a choisi : "À cause de leur passé..."

Au plus tard le 25 mai, nous connaîtrons le champion de la Jupiler Pro League. La décision pourrait déjà tomber ce week-end, mais pour cela, plusieurs conditions bien précises devront être réunies. La grande question est désormais de savoir si la pression du titre va s'immiscer dans les esprits.

L’Union Saint-Gilloise pourrait se couronner championne ce week-end, mais pour cela, elle ne peut pas se permettre de craquer face à l'Antwerp. Et ce ne sera pas un déplacement facile.

Stress de motivation positive

Ils ont déjà perdu 5-1 au Bosuil cette saison et l'Antwerp garde encore une infime chance de finir quatrième. Ce sera aussi le dernier match à domicile de la saison avec des festivités prévues autour du départ de Toby Alderweireld…

Le matricule 1 sera motivé. À l’Union de garder la tête froide. Selon Steven Defour, tout se jouera dans l’aspect mental. Pour lui, c’est là la force d’un vrai champion.

Le Club de Bruges avantagé ?

"Ces gars font toujours la même chose partout. Si on leur demande s’ils ont déjà douté, leur réponse sera non. Il y a du stress, mais c’est un stress de motivation positive", déclare Defour.

Selon lui, le Club de Bruges a peut-être un peu plus de chances de décrocher le titre. "J’ai plus confiance en un 6 sur 6 du Club qu’en un 6 sur 6 de l’Union, justement à cause de leur passé", conclut-il clairement dans Sporza Daily.