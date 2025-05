Moins de chances que cela se reproduise au Standard ? Les dessous du départ précipité de Marc Wilmots à Schalke 04

Que vaut Marc Wilmots comme directeur sportif ? La question s'est posée depuis l'annonce de son retour au Standard. Les regards se tournent forcément du côté de Schalke 04.

Lorsqu'il était l'entraîneur des Diables Rouges, Marc Wilmots aimait souvent faire référence à son passage à Schalke 04. Le Taureau de Dongelberg y a vécu de grands moments, notamment la victoire en Coupe UEFA en 1997 et en Coupe d'Allemagne cinq ans plus tard.

En tant que directeur sportif, les références au club de la Ruhr seront peut-être plus nombreuses encore puisqu'il y renseigne sa seule expérience officielle dans la fonction (même si dans les faits, il avait déjà porté la double casquette lorsqu'il entraînait Saint-Trond).

La conférence de presse d'hier a donc également tourné autour de ces dix mois passés en Allemagne l'année dernière : "Je suis arrivé au mois de janvier, je suis retourné par amour. Ensemble, on a sauvé le club, qui a même terminé dixième alors qu'il était quinzième et jouait pour ne pas descendre quand je suis arrivé".

Dix mois éprouvants

Il n'aura vécu que deux mercatos dans la Ruhr, faisant ses bagages en septembre : "Ce n'était pas possible de décider à quatre ou cinq, c'est la raison pour laquelle je suis parti. En plus, c'était à 250 kilomètres de chez moi et j'avais déjà dit que je ne voulais plus habiter là-bas. Faire 5 heures de voiture, partir à 5h du matin...la famille est plus importante. J'ai raté beaucoup de choses à cause de ma carrière".

Cette expérience lui aura beaucoup appris, notamment à se montrer inventif pour renforcer sportivement un club au budget transferts très limité, ce qui pourrait lui servir au Standard : "J'assume les choix qui ont été faits. Quand on voit que les joueurs que j'ai amenés n'étaient pas utilisés, ça devient compliqué".