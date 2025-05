"J'ai vu les joueurs s'émerveiller : enfin du football" : Bernd Storck emploie les grands moyens au Cercle

En un peu moins d'une semaine, le Cercle de Bruges va jouer sa place en D1A sur deux matchs contre le Patro Eisden. Un laps de temps extrêmement court pour permettre à Bernd Storck de prendre ses marques.

D'accord, Bernd Storck avait évidemment déjà longuement étudié le Cercle suite aux deux confrontations avec Courtrai dans le cadre des Playdowns. Mais débarquer quatre jours avant le premier match de barrage a plus des airs de mission kamikaze que de mission sauvetage.

L'entraîneur allemand a l'habitude des situations qui paraissent désespérées, on dirait parfois même qu'il prend un malin plaisir à les chercher. Son plus grand plaisir réside sans doute dans les améliorations observées sous ses ordres, ce qu'il a déjà constaté.

Les joueurs semblent réceptifs : "Il y a tellement de qualité ici, nous jouerons avec le ballon et non pas en courant après. En deux ou trois touches de balle. Ils l'avaient oublié ici et les premiers jours, ils étaient bluffés, et moi aussi. Mais jeudi et vendredi, c'était déjà beaucoup mieux et je les ai vus s'émerveiller : enfin du football".

Pas de Van der Bruggen au match aller

Positivisme ou méthode Coué, Storck est un prêcheur convaincu : "Ce club a énormément grandi et évolué au cours des cinq dernières années, et après quelques jours, j'ose dire qu'en matière d'organisation, ils ne sont pas inférieurs aux clubs qui jouent en Ligue des champions".

L'entraîneur des Groen en Zwart a déjà pris une décision forte : Hannes Van der Bruggen ne sera pas de la partie lors du premier match. Il va devenir père pour la deuxième fois et était absent à l'entraînement d'hier. Le milieu de terrain est important pour l'équipe et aurait pu rejoindre le Cercle dans le Limbourg, mais Storck ne le voulait pas : "Je ne peux pas faire ça aux autres. Soit on est là tout le temps, soit on ne l'est pas. Je comprends Van der Bruggen et je respecte son choix. Pour lui, sa famille est la priorité, mais je dois faire passer le football et les intérêts du Cercle avant tout".