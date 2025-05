Un titre de l'Union rendrait-il Bruges...plus fort ? Comment la fin de saison pourrait dessiner le foot belge de demain

Si l'Union parvient à remporter le titre ce week-end ou dimanche prochain contre La Gantoise, le football belge pourrait être à l'aube d'un changement remarquable. Selon le côté où l'on se place, la perspective est bien différente.

Le moteur financier qui pourrait déclencher tout cela - via les prix et les transferts - permettrait à l'Union de peaufiner et de renforcer davantage son modèle. Tout en ayant un argument de poids pour convaincre certains joueurs de rester, et d'autres de venir, pour entretenir ce cercle vertueux. Mais il y a aussi une autre façon d'envisager un éventuel titre de l'Union du point de vue brugeois, écrit De Standaard.

Malgré l'ascension sportive des Bruxellois, le Club de Bruges reste, plus que quiconque, le centre de gravité du football belge. Les Blauw en Zwart ont construit au fil des ans une structure et un statut qui les enracinent profondément dans l'écosystème sportif et commercial belge. En ce sens, on peut dire que le Club - même sans titre - continuera à dicter le jeu.

La concurrence pour faire grandir tout le monde

Le coach de l'Union, Sébastien Pocognoli, a également évoqué vendredi la dynamique entre les grands clubs. "Peu importe qui remporte le championnat, il doit remercier ses rivaux. Genk a mis la pression, le Club de Bruges aussi. Nous nous rendons plus forts, comme Manchester City et Liverpool, à notre échelle", a-t-il déclaré. Autrement dit, pour se surpasser et élever son niveau, il faut avoir un rival fort.

Ironiquement, c'est désormais le Club de Bruges qui aide l'Union à se transcender ces dernières semaines. Et même si un titre manqué serait ressenti comme un échec - même avec la Coupe en poche - une victoire bruxelloise pourrait quand même faire avancer le Club à long terme. Car la concurrence intérieure de qualité est peut-être plus importante pour Bruges qu'une Beneliga ou la Ligue des champions.

Dimanche, Anderlecht a encore une chance de donner une tournure inattendue à l'histoire. En battant le Club, il pourrait non seulement donner de la couleur à sa propre saison, mais aussi rendre un service involontaire à ses voisins. Mais aussi renforcer durablement un rival du haut de tableau...ce qui n'est pas forcément dans son intérêt.