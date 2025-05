🎥 S'il commence à s'y mettre de la tête : Nicolas Raskin doublement décisif avec les Rangers

Les Rangers ont partagé (2-2) à Hibernian. Nicolas Raskin a pourtant tout fait pour que son équipe reparte avec la victoire.

Ayant l'habitude des Playoffs, Nicolas Raskin s'est préparé comme il se doit pour ceux de la Premiership écossaise cette saison. Et cela se voit : un but et un assist lors du premier match, deux passes décisives lors du troisième et un but il y a trois jours.

En ce début d'après-midi, le Liégeois n'a pas perdu de temps en déplacement à Hibernian, trouvant sa cible favorite après seulement deux minutes. Profitant d'un dégagement imprécis du gardien, il a, en un temps, lancé d'une tête décidée Cyriel Dessers vers l'ouverture du score.

Nicolas Raskin finit la saison en force

Déchaîné, Raskin a ensuite bien cru marqué le but du break, mais cela n'a pas été validé, le ballon n'ayant pas complètement franchi la ligne. Un premier tournant puisqu'Hibernian en a profité pour égaliser au quart d'heure.

En deuxième mi-temps, Nicolas Raskin a encore repris très fort en redonnant lui-même l'avantage à ses couleurs. Tapis dans l'ombre sur corner, le Diable Rouge a surgi pour faire 1-2.

Mais les Rangers ont encore une fois été incapables de conserver leur avance, concédant l'égalisation dans la dernière demi-heure. 2-2, score final : les hommes de Glasgow ne refont pas leur retard sur le Celtic, qui a lui aussi concédé le partage contre St. Mirren mais a pu célébrer son titre, 17 points devant son rival.