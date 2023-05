Buteur face à Arsenal, Deniz Undav a été aidé par Michael Jordan

L'ancien buteur de l'Union a trouvé la motivation nécessaire dans une vidéo de la légende NBA. Il a marqué le deuxième but de son équipe.

Dimanche, Arsenal a lourdement chuté à domicile face à Brighton (0-3) et a certainement vu ses espoirs de titre s'envoler au profit d'un Manchester City lancé comme une machine de guerre.

L'un des trois buts inscrits à l'Emirates Stadium était signé Deniz Undav, l'ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise. Après la rencontre, ce dernier est revenu sur le déclic de son équipe pour obtenir ce résultat et a évoqué une ancienne légende de la NBA.

"L'entraîneur nous a montré une vidéo de Michael Jordan, pour nous montrer comme il se motivait avant chaque match. On a regardé cette vidéo après la défaite face à Everton et on a montré aujourd'hui à quel point on était fort mentalement", a confié Undav à Sky Sports.