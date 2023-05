Quand Burgess, auteur d'un doublé, se montre fair-play envers Vermeeren : "Bravo à lui !"

Avec un doublé et une prestation très solide en défense, Christian Burgess était en mode patron ce dimanche lors de la victoire de l'Union face à Genk (3-0).

"Je suis évidemment ravi des ces deux buts, mais je le suis encore plus au vu de la prestation collective et de la manière avec laquelle l'équipe s'est battue aujourd'hui", a déclaré Burgess au micro de Sporza en zone mixte.

L'Union s'est totalement relancée la semaine dernière avec une victoire à Bruges. Les Bruxellois semblent à nouveau lancés dans une bonne dynamique. "Nous avons très bien commencé. Genk est un peu revenu dedans en fin de première mi-temps. Nous avons ensuite marqué le second but, ce qui nous a facilité la tâche. Nous devons construire sur base de cela. La semaine prochaine, nous aurons un nouveau match difficile chez eux."

Une victoire la semaine prochaine à Genk, et l'Union pourrait mettre les Limbourgeois hors de la course au titre. "Oui, bien sûr. Ce sont des énormes matchs. Cela a été une montagne russe jusqu'ici. Le match plus tôt (ce dimanche) entre l'Antwerp et Bruges était incroyable. Tout peut arriver. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Prendre le plus de points possibles, et mettre la pression sur l'Antwerp", a continué Burgess. "Jouer Genk à domicile peut être très compliqué. Nous allons récupérer correctement et nous concentrer sur ce match."

Burgess s'est ensuite montré très fair-play envers Arthur Vermeeren, qui a offert le but de la victoire à l'Antwerp et lui a permis de garder le leadership des Champions' Play-offs."Si j'ai vu le but de l'Antwerp ? Oui, à la 90e+7 ! C'était une fin totalement folle. Bravo au jeune homme. C'était une belle finition. Mais nous ne devons pas trop nous concentrer là-dessus. Il nous reste trois matchs. Il peut encore se passer de nombreux rebondissements."