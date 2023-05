Un membre du staff du RWDM rejoint le Sporting d'Anderlecht

Au Parc Astrid, il remplace Thibaut Meyer qui quitte le club bruxellois.

Dries Bloemen quitte le RWDM pour rejoindre le Sporting d'Anderlecht où il sera le nouveau préparateur physique.

"Dries Bloemen (32 ans) devient le nouveau performance coach de l'équipe première. La saison dernière, Dries travaillait comme Head of Performance chez nos voisins de Molenbeek, le RWDM. Avant cela, il a passé quatre ans à Oud-Heverlee Leuven, d'abord en tant que coordinateur de la performance de l'académie et ensuite deux ans avec la première équipe de l'Oud-Heverlee Leuven. Le recrutement de Dries signifie également que le club met fin au partenariat avec Thibaut Meyer d'un commun accord. Nous tenons à remercier Thibaut pour son professionnalisme et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa future carrière", peut-on lire dans le communiqué anderlechtois.