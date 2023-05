Carl Hoefkens revient sur son licenciement du Club de Bruges et évoque son avenir

Malgré une troisième place au classement général et une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, Carl Hoefkens avait été remercié par le Club de Bruges quelques mois seulement après son entrée en fonction.

Dans le podcast "MID MID" de Play Sports, celui qui avait été remplacé par Scott Parker sur le banc brugeois est revenu sur les circonstances de son éviction.

"Je ne suis jamais rancunier, mais la fin au Club a été mentalement difficile. Le dernier match à domicile contre Louvain a été très douloureux. Quand vous menez 1-0 à vingt minutes de la fin et que vous vous faites siffler par vos propres supporters, c'est très conflictuel. Les supporters ont vite oublié ce que j'avais réalisé avec le Club en Ligue des champions, car les choses se sont dégradées pendant un certain temps", a regretté Hoefkens.

"J'ai passé de très bons moments au Club de Bruges, avec une fin abrupte et bizarre. C'est ainsi que j'aimerais décrire mon aventure au Club. Ce qui s'est passé exactement, c'est l'opinion des autres. Tout le monde savait que ce serait une année bizarre à cause de la Coupe du monde. Il y avait beaucoup plus de matches et moins de préparation. Grâce à notre bonne performance en Ligue des champions, les attentes de tout le monde en Belgique sont devenues trop élevées", a-t-il continué.

Quel avenir pour Hoefkens ?

Le coach de 44 ans a ensuite expliqué ses perspectives d'avenir. "C'est un peu prématuré. Je suis en pourparlers avec un certain nombre d'équipes, mais il est trop tôt pour dire ce qu'il en sortira. Pour l'instant, il s'agit de voir quelles équipes me veulent et dans quelle équipe je me vois", a-t-il confié. "Je ne veux pas forcément coacher à l'étranger. Je cherche une équipe avec une vision claire, qui veut aller quelque part. C'est la chose la plus importante pour moi."