La Roma de Mourinho contre Séville, duel de légende en finale de l'Europa League !

La Roma de José Mourinho affrontera le FC Séville en finale de l'Europa League. Le Portugais remporterait une 6e compétition européenne, Séville une 7e Europa League !

L'AS Rome s'est qualifiée "à la Mourinho" en déplacement au Bayer Leverkusen : au bout du bout des arrêts de jeu et du suspens, la Roma a tenu le zéro (0-0) et fait fructifier sa courte victoire 1-0 à l'aller.

Le Mou, tenant du titre en Conference League avec Rome, peut ainsi remporter sa 6e Coupe d'Europe et faire le doublé Conference-Europa à la suite. Il compte déjà un titre en Ligue des Champions et 2 en Europa en plus de l'UECL l'année passée.

Au programme de la Louve, pas de duel italo-italien : Séville, avec difficulté, a fait honneur à son statut de reine de la compétition en éliminant la Juventus aux prolongations (2-1), sur un but d'Erik Lamela. Les Andalous sont détenteurs du record du nombre d'Europa League (ou Coupe de l'UEFA, de son ancien nom) avec 6 remportées.