L'Union Saint-Gilloise espère bientôt une issue favorable pour son projet de nouveau stade

L'Union Saint-Gilloise tente toujours de voir son projet de nouveau stade, au Parc du Bempt, être relancé. La situation pourrait vite se décanter.

Il y a déjà quelques mois, le projet de nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise avait été stoppé suite au refus de la commune de Forest de commencer les travaux de construction sur le site du Bempt.

Interviewé par la Dernière Heure, le CEO du club Philippe Bormans explique qu'un accord est espéré d'ici les prochaines vacances d'été.

L'intervention de la Région bruxelloise pourrait amener une issue positive. "On espère avoir un accord de principe entre chaque partie avant l'été. On attend que la Région donne des réponses aux remarques formulées par les deux côtés, vienne avec une sytnthèse et demande ensuite l'accord de ses ministres ou du parlement régional pour se positionner sur la possibilité que cette opération soit faite ou non."