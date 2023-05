Gift Orban a bien failli atterrir dans un autre club belge pour former un duo irrésistible

Arrivé dans l'anonymat le plus complet au mois de janvier contre 3.3M€, l'attaquant nigérian en est à 19 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues.

La Gantoise a réalisé un coup en or au mois de janvier en s'offrant Gift Orban contre 3.3M€. L'attaquant nigérian, buteur une fois par match en moyenne, est déjà estimé à 9M€ et va rapporter beaucoup aux Buffalos, tant sur le plan sportif que financier. Pourtant, un autre club belge a bien failli recruter l'irrésistible attaquant quelques mois auparavant.

"L'été dernier, nous avions fait une offre. Nous sommes allés loin dans les négociations, mais nous avons notre limite et nous y tenons" a déclaré Philippe Bormans, le PDG de l'Union à Het Belang van Limburg. "Nous voulions former un duo d'attaque avec Boniface et Gift Orban, mais cela n'a pas été possible financièrement."

Au départ, Gand avait également été dissuadé par le montant demandé par le club de Stabaek. Mais après le départ d'Ibrahim Salah à Rennes contre 3M€, la voie était libre pour l'arrivée de l'attaquant nigérian. "C'est un vrai coup de chance. On le suivait depuis longtemps et heureusement, il s'est directement bien adapté chez nous" avait commenté Hein Vanhaezebrouck au mois de mars.