Sinan Bolat mis de côté face à "son" Standard : les explications

Petite déception pour Sinan Bolat au coup d'envoi du match face au Standard ce samedi : le Turc était remplacé par Nick Gillekens. Jonas De Roeck a expliqué cette décision.

Alors que les supporters du Standard restent nostalgiques des exploits de Sinan Bolat sous le maillot Rouche, et avaient scandé son nom à Sclessin lors du match aller, c'est bien Nick Gillekens qui prenait place entre les perches ce samedi au Kuipje.

Une décision que Jonas De Roeck a expliqué clairement : "Les Playoffs sont le moment idéal pour impliquer tout le groupe. Nick a fait ses preuvres en Coupe, et nous a prouvé durant la semaine qu'il méritait cette chance".

Gillekens a eu peu de travail, mais il l'a bien fait. "Nous avons une saine concurrence à ce poste, ils se poussent l'un et l'autre vers le haut", se réjouit De Roeck. Quant à Bolat, il n'était pas trop déçu. "Il était le premier à trouver ça logique, et à soutenir Nick ! Nous ne faisons que nous renforcer en termes d'esprit d'équipe, et je trouve ça beau".