Anvers est prêt à fêter le titre : l'appel des supporters à "peindre le quartier en rouge"

On peut prévoir une ambiance de folie, ce week-end au Bosuil et ses alentours. L'association des supporters anversois a réclamé que le stade et les environs soient "peints en rouge".

Sans surprise, le Bosuil sera sold-out ce dimanche à 13h30 pour le match décisif qui peut voir l'Antwerp être sacré champion en cas de victoire. En effet, si le Great Old bat l'Union, il ne pourra plus être rattrapé, en vertu du "demi-point" d'avance dont ils disposent via l'arrondi lors de la division des points. L'ambiance promet donc d'être torride pour ce qui peut être le premier titre de l'Antwerp depuis 1957. La FASC (fédération des supporters anversois) a lancé un appel à tous les fans du club : l'objectif est que le Bosuil, mais aussi tout Deurne-Nord (le quartier du stade) soit rouge vif. Un accueil particulier est donc prévu pour le bus des joueurs, et on peut s'attendre à une pyrotechnie particulière au Bosuil.