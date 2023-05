Penalty ? Carton rouge ? L'avis du Département d'arbitrage sur Genk-Union

En première mi-temps, alors que le score était de 1-1, l'Unioniste Christian Burgess a accroché Joseph Paintsil à l'entrée du rectangle.

L'arbitre de la rencontre, Mr Laforge, a d'abord indiqué le point de penalty. A l'aide du VAR, il est ensuite revenu sur sa décision et a sifflé un coup franc. Burgess n'a, malgré les protestations des joueurs de Genk, reçu qu'une carte jaune pour cette intervention.

Ce lundi, le Département d'arbitrage est revenu sur cette (double) décision. Il soutient en tous points Mr Laforge.

"Le VAR a vu sur les images que la faute s'était produite juste à l'extérieur de la surface de réparation. L'arbitre est alors revenu sur sa décision et a accordé un coup franc direct au KRC Genk. Le joueur de l'Union Burgess a reçu un carton jaune pour une faute imprudente et pour avoir stoppé une attaque prometteuse. Le département des arbitres soutient la décision de la VAR et de l'arbitre", a ainsi considéré le Département.