Le "tard-mature" de Neerpede dont Jesper Fredberg est fan : Leoni doit devenir un exemple pour les jeunes d'Anderlecht

Anderlecht a prolongé Théo Leoni jusqu'en 2026, alors que le jeune médian n'a joué que 139 minutes avec l'équipe A. Mais Jesper Fredberg est fan de l'ex-capitaine des Espoirs et veut en faire un exemple.

Théo Leoni est probablement le joueur du noyau A d'Anderlecht dont le temps de jeu est le plus inversément proportionnel aux ovations qu'il reçoit à la moindre occasion. Le public du Lotto Park adore l'ancien capitaine des U23, présent à Neerpede depuis 11 ans et vrai Mauve de coeur.

Alors que tous ses équipiers en Espoirs passaient le cap de l'équipe A, Leoni est resté patient, conscient que malgré ses qualités techniques indéniables, il lui manquait un atout essentiel : le physique. Théo Leoni est ce qu'on appelle un "tard-mature". C'est ce qui explique ses 139 minutes à peine avec les A, alors qu'en termes de talent, il est loin devant quelques concurrents.

Ce que Fredberg recherche

Sobre et efficace dans son jeu, très élégant, Leoni a l'ADN d'Anderlecht et de Neerpede. Et surtout : il a "Anderlecht dans le sang", selon les mots de Jesper Fredberg - le Danois répétait cela à l'envi en évoquant ce qu'il voulait voir dans le futur au sein du groupe bruxellois.

Récemment, le RSCA a en effet eu à gérer des situations compliquées provenant de joueurs impatients, qui voulaient des garanties de temps de jeu. Théo Leoni est tout l'inverse : patience, discrétion, travail. Si le club n'avait pas récompensé tout ça, cela aurait été en contradiction directe avec les desiderata de Fredberg.

Maintenant, c'est à Théo Leoni de prouver qu'il peut passer l'ultime palier : celui qui en fera un candidat à une place de titulaire en équipe A. Il a les armes pour y parvenir, et Brian Riemer a déjà un premier renfort de choix en vue de la saison à venir.