Thomas Henry aurait pu atterrir ailleurs qu'à Anderlecht : "J'étais en contact avec trois clubs belges"

L'hiver dernier, Thomas Henry était tout proche de rejoindre le RSC Anderlecht. Malheureusement, l'attaquant français avait dû rester à l'Hellas Vérone, la faute à une vilaine blessure.

Blessé aux ligaments croisés depuis janvier 2023, Thomas Henry travaille actuellement à son retour. Il s'est confié dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Je vais mieux maintenant. La rééducation est toujours difficile, mais les pire est derrière moi. Je me rétablis mentalement et physiquement. Au début de ma carrière, je n'ai jamais été gravement blessé et cette blessure au ligament croisé en janvier est arrivée à un très mauvais moment (...) Tout allait bien, et soudain cette blessure a mis un frein à ma carrière. Je suis hors course pour six à huit mois et je dois maintenant essayer de revenir à mon ancien niveau."

L'attaquant français est également revenu sur l'hiver dernier, où il était très proche de signer à Anderlecht, mais avait également été approché par...le Club de Bruges. "Il y a eu beaucoup d'intérêt, oui. Mais il n'y a rien eu de signé et c'est pour cela que je suis prudent. Je confirme qu'il y a eu de bonnes discussions avec Anderlecht, mais la semaine précédant ma blessure, six clubs intéressés m'ont appelé, dont trois équipes belges. La Belgique est comme ma deuxième patrie. C'est pourquoi, lorsque des équipes belges se manifestent, je suis toujours sous le charme..."