Lionel Messi bat l'un des records de Cristiano Ronaldo

La Pulga a profité du départ du Portugais à Al-Hilal en Arabie saoudite pour battre l'un de ses records.

Auteur de 495 buts dans les "cinq grands championnats européens" avec Manchester United (2003-2009, 2021-2022) et le Real Madrid (2009-2018), Cristiano Ronaldo a vu Lionel Messi lui passer devant ce samedi, à l'occasion du match nul entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain (1-1). Avec 496 buts inscrits en Liga et en Ligue 1, l'Argentin trône désormais seul en tête du classement.