Enfin : à 36 ans, Dries Mertens remporte son premier titre de champion

En 15 ans de carrière professionnelle, Dries Mertens n'avait jamais remporté de championnat. C'est enfin chose faite, avec le Galatasaray.

Malgré son statut de légende à Naples, Dries Mertens n'a jamais gagné le championnat italien. Nulle part, d'ailleurs. L'attaquant a en effet dû se contenter, dans sa carrière que quelques coupes nationales : en Italie (2 et 1 Supercoupe) et aux Pays-Bas (1 et 1 Supercoupe).

Mais ce mardi, à 36 ans, Mertens a enfin pu fêter la grande première. Après la victoire de son équipe, le Galatasaray, face à Ankaragucu (1-4), le Belge est champion de Turquie avec le club d'Istanbul.

Auteur de 7 buts et 4 assists toutes compétitions, Mertens restera au Galatasaray. La clause de prolongation a été débloquée automatiquement lorsque le Diable Rouge a joué son 25e match avec le club.