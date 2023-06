🎥 Gérard Lopez compte se battre : "On fera valoir tous nos droits"

PrĂ©sent en confĂ©rence de presse aprĂšs l'arrĂȘt dĂ©finitif de la rencontre face Ă Rodez, le prĂ©sident des Girondins de Bordeaux Ă tenu Ă rĂ©agir Ă cette dĂ©cision prise par les arbitres et dĂ©lĂ©guĂ©s de la LFP.

Les Girondins de Bordeaux pensaient retrouver la Ligue 1 à l'issue de cette saison, mais ils devront encore patienter après un acte déplorable ce vendredi lors de la dernière journée de L2 contre Rodez. Après l’ouverture du score signée Lucas Buades, ce dernier a été agressé par un supporter bordelais. L'arbitre a dû interrompre la rencontre puisque le Ruthénois a été évacué en raison d’une commotion célébrable avant d'arrêter officiellement le match après une discussion avec les délégués de la Ligue de Football Professionnel.

La Ligue se réunira lundi pour décider du statut de la rencontre. Les Bordelais pourraient perdre la partie sur tapis vert et dire adieu à la montée en Ligue 1. Cependant, le président du club aquitain, Gérard Lopez, compte se battre. "La première chose, c'est que pour préserver les droits du club et de l'institution, c'est le plus important, on va porter plainte contre l'individu", a indiqué l'ancien dirigeant e Mouscron. "Dans un deuxième temps, il est clair aussi que j'aimerais que ça se joue sportivement et sur un terrain, ça reste du foot. Troisièmement, on sera lundi présent en commission et on fera valoir tous nos droits ainsi que nos droits en appel. Et finalement, et c'est important étant donné ce qu'un individu a fait, on a quand même 42 000 personnes qui sont parties dans un calme absolu alors que c'est une situation qui aurait pu être tendue dans beaucoup d'autres clubs. Donc je tiens à les remercier."