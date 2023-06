Gheysens en a assez d'attendre et pense à un nouveau stade, Bart De Wever réagit

L'Antwerp FC a la Coupe de Belgique en poche et peut également remporter le titre ce week-end. Paul Gheysens a cependant de plus grandes ambitions pour le Great Old.

Sous la présidence de Paul Gheysens, le Bosuil connaît une véritable métamorphose. Seul problème : la tribune 2. Le président du Great Old veut construire, mais le terrain appartient toujours à la famille Mintjens. Et les bâtiments qui s'y trouvent seront également la propriété de cette même famille jusqu'en 2052. Le conseil communal d'Anvers tente de sortir de l'impasse depuis des mois, mais sans grand résultat pour l'instant. C'est pourquoi Gheysens a indiqué le mois dernier qu'il pourrait envisager la construction d'un tout nouveau temple du football à un autre endroit. "Cette question foncière n'est pas facile. Elle a des racines historiques très profondes. Nous essayons d'amener les parties à un accord. En fonction du développement du club, cela va de pair avec l'infrastructure", a déclaré Bart De Wever à Het Laatste Nieuws. "Pour la ville, un Bosuil rénové serait également intéressant. Un stade moderne peut être très important pour l'image d'une ville. Je considère qu'il est de mon devoir de faire en sorte que cela se concrétise", a expliqué le bourgmestre d'Anvers.