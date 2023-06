Le Barça taillé par l'une de ses légendes

Gérard Piqué a fait ses adieux au FC Barcelone en novembre dernier. Véritable légende du club, il semble garder une pointe d'amertume quant à ce départ.

Cette saison, le FC Barcelone a dit au revoir à plusieurs des joueurs les plus importants de son histroire récente, architectes de son succès au 21e siècle. Jordi Alba, Sergio Busquets, mais aussi Gérard Piqué.

Lors de l'After Kings League - la ligue de football qu'il a lui-même créée -, Piqué a ironisé sur son départ, et sur la situation budgétaire du club.

"Je suis content d’être parti parce que j’ai offert au Barça de la marge sur sa grille salariale. Mais il semble que, malgré cela, le club connaisse encore de gros problèmes financiers. Je me demande qui va devoir partir maintenant… Ils ont dit que nous (lui, Alba et Busquets) étions responsables de cette situation à cause de nos salaires. Maintenant, nous sommes tous partis et, pourtant, ils ne peuvent toujours pas recruter de joueurs."