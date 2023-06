Officiel : un ancien coach de Bundesliga débarque en Belgique

Eupen, qui s'est maintenu de justesse cette saison en Pro League, a annoncé l'arrivée du remplaçant de son précédent entraîneur, Edward Still.

Comme annoncé ces derniers jours, c'est l'Allemand Florian Kohfeldt (40 ans) qui est le nouveau coach de l'AS Eupen. Le club germanophone l'a officialisé ce jeudi dans un communiqué.

Ayant grimpé les échelons au sein de son dernier club professionnel, le Werder Brême, Kohfeldt a ensuite été nommé T1 à Wolfsburg, où il a coaché Koen Casteels, Aster Vranckx, Dodi Lukebakio et Sebastiaan Bornauw. Il était sans club depuis mai 2022.

"Nous nous réjouissons de travailler avec lui et sommes convaincus que Florian Kohfeldt nous aidera à atteindre nos objectifs ambitieux. Avec lui comme entraîneur principal, nous souhaitons améliorer notre qualité sur le terrain et atteindre les play-off 2", a déclaré Andreas Bleicher, membre du conseil d’administration d'Eupen.

Kohfeldt a également réagi, lui qui aura la dure tâche de redresser la situation sportive de l'équipe après un sauvetage in extremis cette saison. "Après avoir eu l’occasion d’entraîner des équipes de jeunes et des professionnels en première Bundesliga, je me réjouis de relever un nouveau défi dans ma carrière d’entraîneur. Avec la KAS Eupen, je vais découvrir pour la première fois un championnat étranger. Je me réjouis de rencontrer les joueurs, mon staff technique, les collaborateurs et les supporters de mon nouveau club."