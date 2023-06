Pourquoi la sélection des Diables est finalement logique ?

Beaucoup de surprise et d'étonnement à la lecture de la sélection concoctée par Domenico Tedesco pour affronter l'Autriche et se rendre en Estonie. Mais quand on y regarde de plus près, ce noyau parait finalement assez logique.

Au mois de mars, Domenico Tedesco fêtait son intronisation à la tête des Diables Rouges par deux victoires, en Suède puis en Allemagne. Pour cette trêve internationale de juin, on compte neuf (!) changements dans la sélection du Germano-italien. Quelques surprises au premier abord, mais finalement beaucoup de logique après analyse.

Des blessures, l'Euro Espoirs et des joueurs sur la touche

Les deux absents majeurs de cette liste sont évidemment Amadou Onana et Leandro Trossard. Blessés, les deux pensionnaires de Premier League auraient été sélectionnés par Domenico Tedesco, qui a dû composer sans eux. Un pépin physique, il en est aussi question pour Koen Casteels, qui permet à Arnaud Bodart d'être appelé pour la première fois. Si vous estimez la sélection du portier du Standard illogique, on vous défie de lui trouver un remplaçant potentiel, d'autant que le dernier match de Kaminski remonte à bientôt cinq mois.

On le savait depuis une bonne semaine : Roméo Lavia, Johan Bakayoko, Zeno Debast et Charles De Ketelaere s'envolent avec Jacky Mathijssen direction la Géorgie pour disputer l'Euro Espoirs. Une compétition importante pour ces néo-Diables, qui encadreront les moins expérimentés dans leur quête des demi-finales, synonymes de qualification pour les Jeux Olympiques.

Les deux derniers changements concernent Dennis Praet et Thomas Meunier, hors forme et décevants. Domenico Tedesco a fait le choix de ne pas reprendre les deux anciens de Pro League pour favoriser des joueurs réalisant une bonne fin de saison.

© photonews

Le joueur de l'année enfin récompensé, le retour de Michy et quatre petits nouveaux

C'est la principale information de cette sélection, quatre joueurs ont été appelés pour la toute première fois ! Si Arnaud Bodart fera office de quatrième (ou troisième) gardien et ne recevra vraisemblablement pas la moindre minute, Ameen Al-Dakhil sort d'une grosse fin de saison avec Burnley et a activement participé à la montée des Clarets en Premier League. Probablement un rôle à la Zeno Debast en mars, avec peu voire aucune minute, mais une belle occasion de découvrir le groupe et de se montrer aux entraînements.

Olivier Deman, c'est la grosse surprise de cette sélection. Premièrement appelé pour partir en Géorgie, le joueur du Cercle a finalement été convoqué par Domenico Tedesco. Le milieu de terrain des espoirs étant particulièrement fourni (Lavia, Raskin, Vermeeren, Matazo, Vranckx), le Groen & Zwart allait avoir difficile de se faire une place et une première pige en A, ne serait-ce que pour prendre la température du groupe, n'est certainement pas de refus.

Le dernier petit nouveau, c'est Mike Trésor. Joueur de l'année et meilleur passeur du championnat, la sélection du joueur de Genk ne souffre d'aucun conteste, lui qui pensait déjà faire partie du groupe au mois de mars. Utilisable dans une position de milieu offensif comme sur le côté gauche, le joueur de 24 ans pourrait bien disputer ses premières minutes avec la vareuse des Diables.

Beaucoup de questions mais finalement beaucoup de logique

Quand on regarde le reste de la sélection, peu de surprise. Au poste des gardiens, la seule interrogation concerne Thomas Kaminski, qui n'a plus joué depuis la fin du mois de janvier. Mais comme Arnaud Bodart, le portier de Blackburn ne sera utilisé que pour réaliser des oppositions à l'entraînement et pourra utiliser ce rassemblement pour se familiariser encore un petit peu plus au groupe.

Dendoncker est repris pour sa polyvalence, qui pourrait se montrer importante dans un noyau qui manque d'un défenseur central... et d'un milieu défensif. Sebastiaan Bornauw doit poursuivre sa progression et son intégration, Jan Vertonghen reste à ses côtés pour l'épauler.

Pour le poste d'attaquant de pointe, beaucoup de regards étaient tournés vers Hugo Cuypers, meilleur buteur du championnat avec La Gantoise. Cependant, Michy Batshuayi connaît le groupe, peut partager son expérience, a souvent convaincu dans son rôle de joker et vient d'inscrire 18 buts avec Fenerbahçe. Dans un noyau qui compte déjà quatre nouveaux, la présence de l'attaquant de 29 ans est bien compréhensible.

La stupéfaction, c'est probablement la présence d'Hans Vanaken. Le double Soulier d'Or est loin d'avoir sorti sa meilleure saison et est assurément tout heureux d'atterrir à nouveau dans la sélection, lui qui n'était pas de la partie au mois de mars. Fort de quatre buts et une passe décisive en six matchs, le Brugeois doit certainement sa sélection à ses très bons Play-Offs.

Oui, aux premiers abords, cette sélection en a surpris plus d'un et a lancé beaucoup d'interrogations. Mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, quels étaient les autres choix de Domenico Tedesco, compte tenu de la situation et des sept absences à prendre en compte ?