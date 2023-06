Vincenzo Italiano : "Cela fait vraiment mal"

Ce mercredi soir, la Fiorentina s'est inclinée en finale de la Conference League face à West Ham (2-1).

Après la finale de la Coupe d'Italie perdue contre l'Inter, la Fiorentina s'est également inclinée en finale de la Conférence League ce mercredi. Vincenzo Italiano est revenu sur ces deux défaites. "Nous avons perdu deux finales en l'espace de deux semaines et cela fait vraiment mal. Celle-ci en particulier fait mal, parce que j'ai vu une Fiorentina prendre l'adversaire à bras-le-corps comme nous ne l'avions pas fait lors de la première finale que nous avons perdue. Nous avons été beaucoup plus mobilisés. Nous devons maintenant vivre cette expérience et je dois dire que cela fait vraiment, vraiment mal", a lâché l'entraîneur de La Viola en conférence de presse.