Comment les data ont eu la peau de cet ancien entraîneur du Standard

L'importance à accorder aux statistiques et aux data est l'un des grands débats du football d'aujourd'hui. Nouvel exemple à Toulouse avec le départ surprise de Philippe Montanier.

Alors qu'il avait réussi l'exploit de remporter la Coupe de France et de stabiliser Toulouse en championnat pour le retour du club en Ligue 1, Philippe Montanier s'est vu signifier son licenciement selon L'Equipe. Une décision qui passe mal vu l'enthousiasme soulevé par l'équipe cette saison. Surtout au vu des motivations derrière son départ.

Sur son site internet, les Violets.com relaye le témoignage d'une source proche du club faisant état de l'obsession du président Damien Comolli pour les data : "Damien Comolli, c'est un ordinateur, c'est 0 ou 1, c'est OK ou pas OK, c'est blanc ou noir. Il n'y a jamais d'entre-deux. Si la data lui dit qu'il faut terminer 10ème et que l'équipe termine 11ème, c'est un échec et il prendra des décisions radicales pour imposer son modèle et atteindre ses objectifs".

Une dixième place non-atteinte qui a placé l'ancien entraîneur du Standard face à un bilan négatif aux yeux de sa direction. Déjà en début de saison, les agissements du président avaient agacé le noyau : selon la même source, au moment de négocier les primes de maintien pour le retour en Ligue 1, Comolli aurait décidé de n'accorder qu'un tout petit bonus aux joueurs s'ils terminaient en dessous de cette fameuse dixième place ciblée par les data.

Dans un club où l'utilisation des data ont fait des merveilles en matière de recrutement, l'équilibre semble encore dur à trouver.