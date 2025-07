Peu de moyens mais de la créativité : l'Antwerp a un attaquant de D3 dans le viseur

L'Antwerp s'intéresserait à Mohamed Ali Zoma, qui s'est fait un nom la saison dernière en Serie C. L'attaquant ivoirien a inscrit 15 buts en 37 matchs la saison passée.

L'Antwerp a un grand besoin de renforts cette saison, après avoir perdu beaucoup de cadres et avoir entamé son mercato de manière assez discrète. Marc Overmars a cependant des moyens limités, et doit compenser par de la créativité.

Dans ce contexte, le nom de Mohamed Ali Zoma (21 ans) est mentionné par Het Laatste Nieuws. L'attaquant ivoirien évolue à Albinoleffe, en Serie C, et sort d'une superbe saison avec 15 buts inscrits en 37 matchs, championnat et coupe confondus.

Zoma intéresse également des clubs italiens, mais Albinoleffe aurait refusé une offre de la part de Cremonese. Un départ reste cependant fort probable car l'Ivoirien arrive en fin de contrat dans un an. L'Antwerp est donc en position de force pour les négociations. Le joueur est estimé à 500.000 euros sur Transfermarkt.

Mohamed Ali Zoma est un attaquant techniquement doué, fort en combinaison et pouvant jouer à plusieurs postes en pointe. Idéal pour Stef Wils, qui a peu d'options offensives jusqu'à présent. Les discussions se poursuivent avec Albinoleffe.

Formé au club, Zoma évolue en équipe A depuis 2022 et compte déjà 114 matchs de Serie A à seulement 21 ans. Une précocité impressionnante.