🎥 Les arrêts de Martin Delavallée, le résultat héroïque de Charleroi : revivez tout en vidéo

Charleroi a été chercher un résultat très positif sur la pelouse de Hammarby, en Suède. En arrachant un nul (0-0), les Zèbres peuvent croire en ce qui serait un exploit : revivez le match en vidéo.

Au contraire du match entre Anderlecht et le BK Häcken plus tard dans la soirée, qui n'était visible que sur Mauve TV, la rencontre entre Hammarby et le Sporting Charleroi était bel et bien diffusée en télévision. Les Zèbres ont arraché un nul vierge (0-0) sur la pelouse du club de Stockholm.

Un match lors duquel Martin Delavallée a brillé. Le portier carolo a été élu homme du match, et c'est en bonne partie grâce à lui si Charleroi est revenu de Suède avec un résultat aussi positif en vue du match retour.

Nikola Stulic aurait également pu ouvrir le score en première période mais dans l'ensemble, les Zèbres ont souffert, surtout en deuxième mi-temps.

Ils peuvent donc se réjouir de ce résultat et espérer une qualification européenne qui serait une belle performance face au 2e actuel de D1 suédoise (après 16 rencontres).

Le match était diffusé sur RTL Club et RTL Play, et la chaîne propose désormais le résumé de la rencontre en vidéo. Le match retour entre Charleroi et Hammarby sera également diffusé jeudi prochain à 20h sur RTL Club.