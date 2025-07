Rayane Bounida se met encore en évidence avec l'Ajax et est aux portes de l'équipe première

L'Ajax a impressionné lors de la Como Cup en battant le Celtic Glasgow 5-1. Rayane Bounida est monté au jeu et a impressionné.

En seconde période, l'Ajax Amsterdam a augmenté le rythme, notamment avec la présence de Mika Godts sur le terrain. Le Belge s'est montré immédiatement dangereux et a été à l'origine du 2-1. Godts fera partie des joueurs belges à suivre la saison prochaine.

Tout comme Rayane Bounida : plus tard dans le match, l'international U19 est monté au jeu et a marqué le 5-1 d'une magnifique frappe dans le petit filet. De quoi confirmer les attentes placées en lui depuis des années.

Bounida est arrivé en provenance d'Anderlecht en 2022 et était vu comme l'un des plus grands talents de Neerpede. Son développement physique a été plus lent que pour d'autres, mais il semble désormais prêt à percer avec l'équipe A et plus en U21.

L'Ajax Amsterdam, de son côté, est en reconstruction et John Heitinga semble prêt à donner sa chance à Rayane Bounida. La saison passée, le Belgo-Marocain a disputé ses premières minutes avec l'équipe A.