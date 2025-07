C'est (presque) fait : la presse portugaise annonce Franjo Ivanovic, qui va quitter l'Union

Franjo Ivanovic ne devrait pas recommencer la saison de Jupiler Pro League avec l'Union Saint-Gilloise. Le Croate va signer au Portugal, direction Benfica.

Dans le courant de la semaine, la nouvelle tombait : Franjo Ivanovic (21 ans) était tout proche de s'engager à Benfica, après une visite du directeur sportif au Parc Duden lors de la Supercoupe pour discuter des derniers détails. C'est désormais confirmé par la presse portugaise.

En effet, selon A Bola, les négociations entre les deux parties avancent à vitesse grand V et Franjo Ivanovic serait attendu à Lisbonne ce vendredi ou ce samedi. Il ne devrait donc pas être dans le groupe de Sébastien Pocognoli pour la reprise du championnat.

Ivanovic à Lisbonne dès ce week-end ?

Benfica avait de la concurrence puisque Bologne était aussi présent le week-end passé, et que Côme aurait émis une offre de 20 millions d'euros avec 5 millions de bonus pour Ivanovic. Offre refusée par l'USG. Les Portugais ont offert un montant similaire, mais assorti de bonus plus intéressants.

En effet, Benfica aurait offert, toujours selon A Bola, quotidien portugais de référence, 20 millions d'euros + 5 millions d'euros de bonus, mais l'Union disposerait également un pourcentage sur la plus-value d'un transfert futur. Un accord serait tout proche, sauf revirement de situation décrit comme très improbable.

Franjo Ivanovic quittera donc l'Union un an et demi après son arrivée en provenance de Rijeka contre 4 millions d'euros. La saison passée, il avait inscrit 20 buts en 46 matchs et tout le monde à l'USG savait que le conserver serait difficile ; l'arrivée de Raul Florucz était déjà une façon d'anticiper ce départ.