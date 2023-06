Daley Blind déjà en fin de contrat au Bayern, une aubaine pour l'Antwerp ? Ce n'est pas si simple

L'international néerlandais était tout proche de signer à l'Antwerp l'hiver dernier. Mais son transfert à Munich semble l'avoir défintivement éloigné de la métropole.

C'était l'un des feuilletons du dernier mercato : Daley Blind, 101 sélections avec les Pays-Bas et en fin de parcours à l'Ajax était cité avec insistance du côté de l'Antwerp. Le transfert était tout proche de se concrétiser mais a finalement capoté à cause du Bayern Munich qui lui a offert un contrat de six mois.

Tout ça pour y débuter un maigre match de Bundesliga. Le défenseur est donc à nouveau en fin de contrat. Mais même avec les Bavarois hors des pattes, il ne semble pas se diriger vers l'Antwerp. Selon le Mundo Deportivo, Blind a entamé des discussions avec le club espagnol de Gérone, dixième en Liga cette saison. Un coup dur pour le clan des Néerlandais du Bosuil.